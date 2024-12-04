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Север Столицы

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Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

В столице действует единая система поддержки инвалидов Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой в столице посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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