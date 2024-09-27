Скандал с избиением учительницей русского языка ученика в Узбекистане получил неожиданный поворот

МИД РФ, который заступился за русскую семью, мальчика из которой избила педагог, нарвалось на хамской ответ узбекских коллег.
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