Дочь Александра Малинина шикарно отдыхает с женихом за границей

Дочь Александра Малинина Устинья наслаждается шикарным отдыхом с женихом в Форте-деи-Марми. Наследница Народного артиста РФ решила отправиться в мини-путешествие после успешного окончания Королевского колледжа музыки в Лондоне.
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