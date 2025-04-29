В Госдуме сообщили о скором окружении Красноармейска в ДНР

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС сообщил о скором окружении Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).
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