В Госдуме сообщили о скором окружении Красноармейска в ДНР

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС сообщил о скором окружении Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).