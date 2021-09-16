Цены на газ в Европе снизились, но зафиксирован рост мировых цен на продовольствие

Европу, вероятно, ожидает энергетический кризис в связи с лихорадкой на газовом рынке. Bloomberg привело данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о росте цен на еду в августе на 32,9% по сравнению с августом 2020 года.