В РУСАДА заявили о готовности оказать содействие WADA в расследовании дела Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация будет содействовать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
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