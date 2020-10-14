Штрафы за скручивание пробега. Новый законопроект

В нашей стране, очень многим уже успела надоесть ситуация со скрученным пробегом на б/у автомобилях. Смотришь б/у авто, продавец которой говорит что проехала она всего 20 тысяч километров, а по виду она уже чуть ли не 200 тысяч прошла.
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