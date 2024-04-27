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Левый берег

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Переправа от Северного речного вокзала до Захарково вновь начала работать

Суда от Захарково сегодня, 27 апреля, вновь начали ходить до Северного речного вокзала! Быстрые и комфортные поездки по реке осуществляются на теплоходе «Москва-1» продолжатся весь сезон летней навигации.

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