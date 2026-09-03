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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать баклажанов за день без вреда

Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать баклажанов за день без вреда

Баклажаны могут стать отличным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности и богатому составу, однако злоупотреблять ими не стоит.

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