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    Спасибо огромное!!!! Будем стараться)))Нам 8 лет !

Сегодня, 18 августа, ГКЧП - 30 лет...

Сегодня, 18 августа, ГКЧП - 30 лет...

Все оттенки серого почему не понравился ГКЧП? Серый цвет есть безнадежная неподвижность.Василий Кандинский.

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епрст епта
"...оказалось, что... именно ГКЧП, возможно, и был нашим спасительным шансом..." И мы его, похоже, безвозвратно упустили, погнавшись за пепси, жвачкой, джинсами, т.е. "чудным миром", который оказался в результате миражом!
Владимир Моргунов
...и был шансом... шансом на что ???? Горби сменила бы бригада этих замшелых, тупых и трусливых "правителей" ? ЛЕГКО ПРИШЛИ, ЛЕГКО УШЛИ !!! ГКЧП ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ МЕРТВОРОЖДЕННЫМ ДИТЕМ !!
абрам вербин
одного фальшивого начальника сменили другие.
абрам вербин
Всё верно написано. Но... противно!

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