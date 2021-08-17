Сегодня, 18 августа, ГКЧП - 30 лет...

Мы из Советского СоюзаПолитикаСегодня, 18 августа, ГКЧП - 30 лет... Все оттенки серого почему не понравился ГКЧП? Серый цвет есть безнадежная неподвижность.Василий Кандинский.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьепрст епта"...оказалось, что... именно ГКЧП, возможно, и был нашим спасительным шансом..." И мы его, похоже, безвозвратно упустили, погнавшись за пепси, жвачкой, джинсами, т.е. "чудным миром", который оказался в результате миражом!ВМВладимир Моргунов...и был шансом... шансом на что ???? Горби сменила бы бригада этих замшелых, тупых и трусливых "правителей" ? ЛЕГКО ПРИШЛИ, ЛЕГКО УШЛИ !!! ГКЧП ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ МЕРТВОРОЖДЕННЫМ ДИТЕМ !!абрам вербинодного фальшивого начальника сменили другие.абрам вербинВсё верно написано. Но... противно!Комментировать
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