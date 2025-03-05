Какие страны президент США использует для тарана Европы? Дмитрий Родионов На фото: бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выходит из здания Генеральной прокуратуры, куда его доставляли для допроса.
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