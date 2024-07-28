Другое будущее

Насыщенное переговорами и событиями участие главы МИД России Сергея Лаврова в серии прошедших в Лаосе мероприятий под эгидой АСЕАН стало подтверждением верности выбранного Москвой курса на усиление присутствия в Азиатском регионе.
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