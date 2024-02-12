Какая посуда помогает худеть: полезные хитрости, которые практикуют врачи

Чтобы потерять несколько лишних килограммов, портящих фигуру, многие люди готовы практически на все, но зачастую сложно сокращать количество съедаемой пищи, отказаться от любимых лакомств и чаще посещать спортзал.
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