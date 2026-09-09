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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Джонсон: «До сих пор люблю ММА больше баскетбола. Я был лучше в боевых видах»

Джеймс Джонсон начал свою спортивную карьеру с боевых видов единоборств, выиграв 20 поединков в кикбоксинге и 7 – в ММА.

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