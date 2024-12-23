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Калужские новости

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Пиво для калужан подорожает после Нового года

Пиво для калужан подорожает после Нового года

Крупные компании-пивовары на российском рынке, AB InBev Efes, Medovarus и ООО «Криница-Трейд» в январе 2025 года поднимут цены на свою продукцию на 10%Крупные компании-пивовары на российском рынке, AB InBev Efes, Medovarus и ООО «Криница-Трейд» в январе 2025 года поднимут цены на свою продукцию на 10%.

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