Пиво для калужан подорожает после Нового года

Крупные компании-пивовары на российском рынке, AB InBev Efes, Medovarus и ООО «Криница-Трейд» в январе 2025 года поднимут цены на свою продукцию на 10%Крупные компании-пивовары на российском рынке, AB InBev Efes, Medovarus и ООО «Криница-Трейд» в январе 2025 года поднимут цены на свою продукцию на 10%.