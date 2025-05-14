В Кингисеппском районе стартовал ремонт участка трассы Копорье – Ручьи

Работы будут проходить на отрезке протяженностью более 11 километров В Кингисеппском районе Ленинградской области приступили к ремонту участка трассы Копорье – Ручьи длиной более 11 километров, передает телеканал «78», ссылаясь на пресс-службу регионального комитета по дорожному хозяйству.
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