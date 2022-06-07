В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса

В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса

Сотрудники Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации молодой маме и 83-летней пенсионерке, прибывшим с Донбасса.

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