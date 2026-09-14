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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о своих словах про отказ Глушенкова подписывать новый контракт: «Он не был конкретно на рыбалке – просто игнорировал. «Зенит» должен будет дать больше денег»

Тимур Гурцкая пояснил свои слова о том, что Максим Глушенков уехал на рыбалку вместо подписания нового контракта с «Зенитом».

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