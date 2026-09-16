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Zero Hedge

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Tucker Carlson Sounds Alarm Over Trump's Planned 'Largest Transfer Of Ordinance In Modern History'

Tucker Carlson Sounds Alarm Over Trump's Planned 'Largest Transfer Of Ordinance In Modern History'

Tucker Carlson Sounds Alarm Over Trump's Planned 'Largest Transfer Of Ordinance In Modern History' After the US was essentially forced to conduct a major and rapid draw down of forces from the Gulf and Mideast region in the wake of Iran's 'unexpectedly' large retaliation for Operation Epic Fury, it seems all that Washington is left to do is arm regional allies to the teeth and wish them the best.

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