Рязаньстат рассказал о кадровом голоде на предприятиях региона

На крупных и средних предприятиях заняты 249,4 тысячи рязанцев. 29% из них — в промышленности, ещё 17% работают в образовании, 12% в здравоохранении, а остальные в информационно-коммуникационных технологиях, сельском хозяйстве и в сфере культуры и искусства.