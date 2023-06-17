Телеканал RTVI

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Зеле потрiбно не 50 батарей "Пэтриот", а одна батарея "Москва". От центрального отопления, литой чугуний, она же в на...«Погибнет много с...
  • Сергей Горюнов
    Мы из Тартарии Великой, Где род сарматов жив, через сотни лет. И расой света были мы, Не бледнолицой. Несли мы ми...Блинкен предупред...
  • Artur Li
    Ещё как.Онлайн переводчик ютуба уникален.The Bell*: Путин ...

Президент ЮАР представил 10 пунктов мирного плана стран Африки по Украине

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедших 16 июня, представил 10 пунктов мирного плана стран Африки по урегулированию конфликта на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх