Президент ЮАР представил 10 пунктов мирного плана стран Африки по Украине

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедших 16 июня, представил 10 пунктов мирного плана стран Африки по урегулированию конфликта на Украине.