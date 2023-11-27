27.11.23==«Русские еще не начинали»: Арестович озвучил прогноз на 2024 год — Украине капец

«Русские еще не начинали»: Арестович озвучил прогноз на 2024 год — Украине капец Все больше самостийных экспертов убеждены в надвигающемся крахе ВСУ Полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг.