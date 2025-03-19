Уиткофф анонсировал переговоры России и США в Джидде

Спецпосланник США Стив Уиткофф анонсировал новые переговоры представителей Москвы и Вашингтона. По его словам, встреча пройдет в Саудовской Аравии в конце текущей недели, главной темой станут детали договоренностей с Украиной о прекращении огня.
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