Уиткофф анонсировал переговоры России и США в Джидде

Спецпосланник США Стив Уиткофф анонсировал новые переговоры представителей Москвы и Вашингтона. По его словам, встреча пройдет в Саудовской Аравии в конце текущей недели, главной темой станут детали договоренностей с Украиной о прекращении огня.