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Якушев: Ковальчук сыграет за «Спартак» 24 декабря в матче КХЛ против «Куньлуня»

Якушев: Ковальчук сыграет за «Спартак» 24 декабря в матче КХЛ против «Куньлуня»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости»председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

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