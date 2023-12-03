Якушев: Ковальчук сыграет за «Спартак» 24 декабря в матче КХЛ против «Куньлуня»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости»председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.