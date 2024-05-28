Женщина-пешеход погибла в ДТП в Тайшете

Дорожная авария произошла ранним утром 28 мая в переулке Проходной города Тайшета. Предварительно полиция установила, что водитель автомобиля «Mazda Demio» сбил женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии