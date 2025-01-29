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  • Татьяна Хлусова
    Вам смешно? Значит Вы легко можете отличить убийц от нормальных людей - не в момент совершения убийств, а в любой мом...ОДЕССА ... она такая
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    Вы не отличаете убийц от нормальных людей??? Не смешите!ОДЕССА ... она такая

Зверское любопытство: 19 смешных моментов, когда дикие и домашние животные "заглянули на огонек"

Зверское любопытство: 19 смешных моментов, когда дикие и домашние животные "заглянули на огонек"

"Любопытство не порок, а. большое свинство" (с), принято говорить среди людей. Хорошо, что животные не знают такой поговорки и любопытствуют в свое удовольствие! Потому что это дает нам возможность наблюдать невероятные сюжеты и еще ближе знакомиться с внутренним миром живых существ! Любопытство - это стремление к познанию, которое присуще далеко не всем живым существам.

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