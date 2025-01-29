Зверское любопытство: 19 смешных моментов, когда дикие и домашние животные "заглянули на огонек"

"Любопытство не порок, а. большое свинство" (с), принято говорить среди людей. Хорошо, что животные не знают такой поговорки и любопытствуют в свое удовольствие! Потому что это дает нам возможность наблюдать невероятные сюжеты и еще ближе знакомиться с внутренним миром живых существ! Любопытство - это стремление к познанию, которое присуще далеко не всем живым существам.