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 В Первоуральске за взятки и злоупотребления будут судить директора местного "Водоканала"

 В Первоуральске за взятки и злоупотребления будут судить директора местного "Водоканала"

Обвиняемый не только получал взятки за заключение договоров, но и поставлял казённые стройматериалы на строительство дома собственного сынаВ Первоуральске перед судом предстанет бывший директор местного "Водоканала".

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