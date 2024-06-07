 В Первоуральске за взятки и злоупотребления будут судить директора местного "Водоканала"

Обвиняемый не только получал взятки за заключение договоров, но и поставлял казённые стройматериалы на строительство дома собственного сынаВ Первоуральске перед судом предстанет бывший директор местного "Водоканала".
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