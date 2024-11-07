Сегодня – День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей

8 ноября – особая дата для сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Это День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей, установленный приказом МВД России от 17 марта 2017 г.
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