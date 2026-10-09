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Золото на торгах в пятницу подорожало до 4200 долларов

Золото на торгах в пятницу подорожало до 4200 долларов

Платина подорожала на 3%, золото — на 1,6%. Торговый оборот рынка золота ежедневно достигает 110-150 млрд USD.

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