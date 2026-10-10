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ФедералПресс

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Российских школьников ждет новый обязательный курс по ИИ: депутат Чернышов указал на главную проблему

Российских школьников ждет новый обязательный курс по ИИ: депутат Чернышов указал на главную проблему

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. С сентября 2027 года российские школьники с 5-го по 11-й класс должны будут изучать искусственный интеллект и информационную безопасность.

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