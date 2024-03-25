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Школьница из Новосибирска заявила о раскаянии после песенки про горящий "Крокус Сити Холл"

Школьница из Новосибирска заявила о раскаянии после песенки про горящий "Крокус Сити Холл"

В своих извинениях ученица объяснила, что просто перепутала теракт с пожаром.Ученица 10 класса из Новосибирска извинилась после насмешливой песни про теракт в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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Татьяна Романова
Начинать нужно с насекомых, инстасамок, которые &quot;за деньги- да!&quot;, их наставников полингагариных и кости эрнста. Именно они способствуют моральному разложению неокрепших умов. А девка просто недалекая, видимо и родители ума небольшого, если воспитали такое недоразумение. В нормальной семье подобное исключено.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Да по барабану ее раскаяние, отребье бесполезное! В ее возрасте люди помогают стране, волонтёрами, а эта вошь ухмыляется!
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14 час.

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