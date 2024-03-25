Школьница из Новосибирска заявила о раскаянии после песенки про горящий "Крокус Сити Холл"

Татьяна Романова

Начинать нужно с насекомых, инстасамок, которые "за деньги- да!", их наставников полингагариных и кости эрнста. Именно они способствуют моральному разложению неокрепших умов. А девка просто недалекая, видимо и родители ума небольшого, если воспитали такое недоразумение. В нормальной семье подобное исключено.