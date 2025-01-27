Changan подтвердила безопасность кресел авто после резонансного видео

Штаб-квартира компании Changan в ответ на различные публикации в российских СМИ о качестве передних кресел кроссовера CS55 Plus и UNI-S провела повторные испытания сидений на прочность и убедилась в их безопасности.
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