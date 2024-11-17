Смельчак взял камеру и проверил, можно ли прыгнуть из самолета без парашюта и выжить

М

ММ

Десантники прыгают с парашютом. Сержант выпихивает всех из самолета. Один уперся и орёт:"Не буду прыгать, пятнадцатый раз парашют не раскроется!" Выпихнули. Внизу в клубе идет собрание колхоза. Председатель: -Урожая не будет, всю пшеницу сожрали жуки. Доярки испортили всё молоко, трактористы все пьяные!" Раздается грохот! - И этот десантник, так надоел, так надоел!!