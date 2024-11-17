Обычно прыжки с парашютом выполняются с высоты около 3 километров, но в случае отказа парашюта возникает серьезная угроза для жизни.
Смельчак взял камеру и проверил, можно ли прыгнуть из самолета без парашюта и выжить
Комментарии
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Алексей Рэдс
Если случались – значит – они вероятные.❕🤩
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13 час.
Игорь Васиков
Полный бред подростка.
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11 час.
М
ММ
Десантники прыгают с парашютом. Сержант выпихивает всех из самолета. Один уперся и орёт:"Не буду прыгать, пятнадцатый раз парашют не раскроется!" Выпихнули. Внизу в клубе идет собрание колхоза. Председатель: -Урожая не будет, всю пшеницу сожрали жуки. Доярки испортили всё молоко, трактористы все пьяные!" Раздается грохот! - И этот десантник, так надоел, так надоел!!
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11 час.
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