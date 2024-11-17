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TRENDYMEN

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Смельчак взял камеру и проверил, можно ли прыгнуть из самолета без парашюта и выжить

Смельчак взял камеру и проверил, можно ли прыгнуть из самолета без парашюта и выжить

Обычно прыжки с парашютом выполняются с высоты около 3 километров, но в случае отказа парашюта возникает серьезная угроза для жизни.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
Если случались – значит – они вероятные.❕🤩
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13 час.
Игорь Васиков
Полный бред подростка.
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11 час.
М
ММ
Десантники прыгают с парашютом. Сержант выпихивает всех из самолета. Один уперся и орёт:&quot;Не буду прыгать, пятнадцатый раз парашют не раскроется!&quot; Выпихнули.  Внизу в клубе идет собрание колхоза. Председатель: -Урожая не будет, всю пшеницу сожрали жуки. Доярки испортили всё молоко, трактористы все пьяные!&quot;  Раздается грохот! - И этот десантник, так надоел, так надоел!!
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11 час.

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