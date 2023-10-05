ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

Ночью на территории Кировоградской области Украины прогремели сильные взрывы. Позже украинские паблики сообщили, что взрывы были следствием российских ударов по некоему объекту инфраструктуры, который получил из-за «прилетов» повреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии