«Крыса» съела сама себя: Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян

А

Алексей

Меня постоянно интересует; ну что сделали такого россияне, да Россия в целом, что бы так нас ненавидеть? Вся шваль уже и так убежала к ним, все бывшие представители власти, убегут и настоящие, ну почему народ отвечает за них? Доставайте из сундуков всех министров,которые живут у вас на западе и секите им башки,они нам то же не нужны, только от нас отстаньте!