В Финляндии забили тревогу — жители приграничных с Россией населенных пунктов стремительно покидают их, и это в значительной степени отражается на экономических показателях региона.
«Крыса» съела сама себя: Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян
Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
В.И. Ленин когда-то дал четкое определение: "Политика - есть концентрированное выражение экономики!" Следовательно, объективна обратная зависимость: "Состояние экономики есть следствие политики". Без Финляндии россияне проживут, без России финны - как изложено в статье.
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15 час.
А
Алексей
Меня постоянно интересует; ну что сделали такого россияне, да Россия в целом, что бы так нас ненавидеть? Вся шваль уже и так убежала к ним, все бывшие представители власти, убегут и настоящие, ну почему народ отвечает за них? Доставайте из сундуков всех министров,которые живут у вас на западе и секите им башки,они нам то же не нужны, только от нас отстаньте!
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12 час.
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