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Astrophysical Journal: Американские ученые создали новую технологию поиска внеземных цивилизаций

Astrophysical Journal: Американские ученые создали новую технологию поиска внеземных цивилизаций

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли смогли разработать новую технологию, позволяющую находить внеземные цивилизации с повышенной точностью проверки возможных радиосигналов от внеземного разума в галактике Млечный Путь.

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