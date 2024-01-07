Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Думаю, ее не допустят, хоть и заяву подала. Но, все равно противно. Они даже не и не стесняются. Уроды.

Евгений Марковский

Это не издевка над здравым смыслом, как думают некоторые. Это амерниканский вариант продвижения в органы власти тупых, безмозглых , послушных во всем холуев или полных идиотов типа некоторых европейских политиков, да и у себя постарались - чем байден не из числа идиотов? Я уверен, что вся эта либеральная нечесть просто ради того, чтобы угодить заокеанским хозяевам, дружно проголосует вот за это или ей подобного.