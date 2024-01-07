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Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Дилетант о политике Скажу вам откровенно - я обеими руками за всеобщее равенство. Я считаю, что женщины имеют полное право голосовать, избираться и быть избранными.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Думаю, ее не допустят, хоть и заяву подала. Но, все равно противно. Они даже не и не стесняются. Уроды.
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Как по мне,так кандидаты в президенты должны быть губернаторы,доказавшие на своей территории,экономическую состоятельность,повышение уровня жизни населения и решений прочих проблем.
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1 час.
Евгений Марковский
Это не издевка над здравым смыслом, как думают некоторые. Это амерниканский вариант продвижения в органы власти тупых, безмозглых , послушных во всем холуев или полных идиотов типа некоторых европейских политиков, да и у себя постарались - чем байден не из числа идиотов? Я уверен, что вся эта либеральная нечесть просто ради того, чтобы угодить заокеанским хозяевам, дружно проголосует вот за это или ей подобного.
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46 мин.

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