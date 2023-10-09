Пенсии россиян растут, но отстают от международных норм

Размер пенсий нужно повысить до сорока процентов утраченного после выхода на заслуженный отдых заработка, как это закреплено «Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» и Конвенцией № 102 Международной организации труда.
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