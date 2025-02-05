Володин: USAID оказалось настоящей криминальной сетью

Агентство по международному развитию — USAID, которое новое руководство США планирует ликвидировать, оказалось настоящей криминальной сетью с годовым бюджетом в 50-60 млрд долларов и представительствами в более чем 100 странах мира.
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