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Володин: USAID оказалось настоящей криминальной сетью

Володин: USAID оказалось настоящей криминальной сетью

Агентство по международному развитию — USAID, которое новое руководство США планирует ликвидировать, оказалось настоящей криминальной сетью с годовым бюджетом в 50-60 млрд долларов и представительствами в более чем 100 странах мира.

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