Депутат Иванов возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

Народному артисту России Филиппу Киркорову стоило бы направить деньги, потраченные на пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, на помощь российским военным в зоне СВО, а не хвастаться дорогой покупкой.
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