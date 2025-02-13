Дата релиза Elden Ring: Nightreign, анонсы State of Play, перерождение Overwatch…

Alan Wake 2 начала приносить прибыль, Sony провела презентацию State of Play, Crytek не может оставаться финансово стабильной, Blizzard провела трансляцию Overwatch 2 Spotlight, FromSoftware опубликовала новый трейлер Elden Ring: Nightreign.
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