Лидер правящей партии Южной Кореи пообещал не допустить импичмента президенту

Он отметил, что все 108 законодателей фракции поддержат инициативу Лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить импичмента президенту Юн Сок Ёлю, сообщает информационное агентство Ренхап.