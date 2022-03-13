Форвард «Северстали» Лишка о 7-м матче с «Динамо»: «Будет нервная игра. Нужно избегать удалений»

Адам Лишка высказался перед решающим матчем с «Динамо». Форвард «Северстали» поделился мнением о ходе серии (3-3) первого раунда Кубка Гагарина.

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