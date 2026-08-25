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В Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе

В Петербурге завершили ремонт Петергофского и Волхонского шоссе

В Красносельском районе Петербурга завершился масштабный ремонт Петергофского и Волхонского шоссе. Как сообщили в пресс-службе Смольного, общая протяжённость обновлённых участков составила 14 километров, площадь нового асфальтобетонного покрытия – 200 тысяч квадратных метров.

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