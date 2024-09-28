BASF находится в глубоком кризисе

Так же, как вся химическая отрасль и экономика Германии в целом piqsels.comчитайте на monocle.ruТак же, как вся химическая отрасль и экономика Германии в целомКрупнейший в Германии, Европе и во всем мире химический концерн BASF SE планирует снизить в этом году дивиденды и разделить активы в рамках стратегии жесткой экономии на фоне высоких цен на энергию и продолжительного спада в Китае.