Бумеранг русофобии. Финны беднеют, бастуют, но остаются без работы и жилья

Все последние годы Финляндию сотрясали забастовки — волна за волной. 2025-й не стал исключением — стачки начались уже в январе, захватывая в свой круговорот всё большее количество работников и предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии