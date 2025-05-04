Путин о своей удаче: из мэрии Петербурга в Кремль за 34 года

Президент России Владимир Путин в документальном фильме поделился мыслью о своей удаче. Вспомнив интервью 1991 года, он отметил, как его путь привел от работы в мэрии Санкт-Петербурга до нынешней позиции в Кремле.
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