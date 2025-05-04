Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    За что боролись, на то и напоролись... Своим умом надо было жить..."Мы гасим свет и ...
  • Juri
    перестал на 100% верить сводкамНа фронте катастр...
  • ruslava Митькина
    Ударить, наконец, по Британии  и Франции, хватит либеральничать. И пусть вместе со всеми сдохнуть там дети пятой коло..."Британское вторж...

Путин о своей удаче: из мэрии Петербурга в Кремль за 34 года

Путин о своей удаче: из мэрии Петербурга в Кремль за 34 года

Президент России Владимир Путин в документальном фильме поделился мыслью о своей удаче. Вспомнив интервью 1991 года, он отметил, как его путь привел от работы в мэрии Санкт-Петербурга до нынешней позиции в Кремле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх