Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США, глава Tesla Илон Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.
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