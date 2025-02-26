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Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США, глава Tesla Илон Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

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