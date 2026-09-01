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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова объяснила, почему стала мемной: «Я постоянно смотрю «Офис». Может, я превратилась в одного из персонажей»

Десятая ракетка мира Аманда Анисимова ответила на вопрос, почему она такая мемная. «Может, все из-за того, что я постоянно смотрю «Офис».

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