Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

Традиция просмотра новогодних «огоньков» с каждым годом теряет популярность. С 2020-го доля не планирующих смотреть развлекательное шоу выросла с 38% до 47% в 2024 году.
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