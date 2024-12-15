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Закон и Порядок

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Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

Россияне отказались от просмотра новогодних шоу

Традиция просмотра новогодних «огоньков» с каждым годом теряет популярность. С 2020-го доля не планирующих смотреть развлекательное шоу выросла с 38% до 47% в 2024 году.

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